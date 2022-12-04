انطلاق حفل توزيع جوائز المشروع الوطني للقراءة في مركز المنارة

انطلق حفل إعلان جائزة مشروع الوطني للقراءة، بمركز المنارة في التجمع الخامس، لإعلان أسماء الفائزين بمراكز الجائزة، والتي تنظمها مؤسسة البحث العلمي القاهرة - دبي، للعام الثاني.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عُرض فيلم تسجيلي عن المشروع الوطني للقراءة، متضمنا مراحل التصفيات ومداخلات للقائمين على المشروع، وتلاه عرض للفائزين قدّموا مقاطع شعرية، وعرضا متميزا في حب مصر على المسرح، وبمشاركة كورال دار الأوبرا المصرية بقيادة محمد غنيم.

وشهد حضور الحفل الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي المدير السابق لمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ونجلاء الشماسي رئيس مؤسسة البحث العلمي، وإيمان حسن منسقة المشروع بمصر وعدد من مستشاري شيخ الأزهر وغيرهم.

تفاصيل المشروع الوطنى للقراءة

المشروع الوطني للقراءة يحمل شعار مصر بألوان المعرفة وهو مسابقة رباعية الأبعاد تتضمن 4 منافسات رئيسية، وهي: منافسة في القراءة بين الطلاب بالمدارس والمعاهد الأزهرية على لقب «الطالب المثقف».

ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات للحصول على جاىزة «القارئ الماسي».

ومنافسة في القراءة للمعلمين لنيل على لقب «المعلم المثقف».

وأخيرا منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة».