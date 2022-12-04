وزير التعليم يشهد حفل إعلان الفائزين في المشروع الوطني للقراءة اليوم

تنظم مؤسسة البحث العلمي، بمركزها الرئيسي في دبي، وفرعها الإقليمي في مصر وشمال أفريقيا، الحفل الختامي للدورة الثانية من المشروع الوطني للقراءة، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،.

إعلان الفائزين في المشروع الوطني للقراءة

وسيتم إعلان ترتيب الفائزين في الدورة الحالية على مستوى الجمهورية البالغ عددهم 40 فائزا، ليواصل رسالته نحو تشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين على القراءة، من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، ما يعزّز ريادة مصر الثقافية تماشيا مع رؤية الدولة 2030.

ويعلن أسماء الفائزين بالدورة الثانية من المسابقة على مستوى الجمهورية ويكرمون بمكافآت تبلغ 20 مليون جنيه، ويحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها 1.5 مليون جنيه، وتتدرج باقي الجوائز من ربع مليون وتصل حتى 50 ألف جنيه مصري، إضافة إلى رحلات ثقافية للفائزين.

وتسابق في الدورة الأولى من المشروع الوطني للقراءة 3.5 مليون قارئ من تلاميذ وطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات وكذلك المعلمين، ووصل 40 متسابقا منهم لمنصة التتويج والفوز بإحدى جوائز المشروع.

ما هو المشروع الوطني للقراءة؟

المشروع الوطني للقراءة هو مسابقة رباعية الأبعاد ترتكز على 4 منافسات رئيسية، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب «الطالب المثقف»، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات للحصول على لقب «القارئ الماسي»، ومنافسة في القراءة للمعلمين لنيل على لقب «المعلم المثقف»، وأخيرا منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة التنويرية».