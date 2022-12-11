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أسعار الذهب تنخفض 20 جنيها مع بدء تداولات اليوم

كتب:

مارينا رؤوف
11:40 ص | الأحد 11 ديسمبر 2022
الذهب

الذهب

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم في البورصات، وبحسب بيان تقرير الأسعار  الذهب في البورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1690 جنيها بدلًا من 1710.

سعر جرام الذهب عيار 24 

وأوضح مؤشر الأسعار، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1931 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1449 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1127 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفا و520 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1797.37 دولارا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.