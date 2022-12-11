أسعار الذهب تنخفض 20 جنيها مع بدء تداولات اليوم

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم في البورصات، وبحسب بيان تقرير الأسعار الذهب في البورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1690 جنيها بدلًا من 1710.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأوضح مؤشر الأسعار، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1931 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1449 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1127 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفا و520 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1797.37 دولارا للأوقية.