وزير الصناعة: معرض نبيو فرصة جيدة للاطلاع على تصميمات الذهب العالمية

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن معرض نبيو يعد فرصة جيدة للوقوف على أحدث التصميمات المحلية والعالمية وأحدث تكنولوجيا الإنتاج أمام مجتمع الصناعة وتجارة المجوهرات المصري، لافتا إلى أن المعرض يحظى بمشاركة 35 عارضا دوليا من مختلف الأسواق العالمية وأكثر من 500 مشتري من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

استمرار تطور المنتج المصري

وأوضح سمير، خلال افتتاح النسخة الثانية من معرض نبيو الذهب، أن المشاركة الدولية الكبيرة داخل المعرض مؤشر على استمرار تطور المنتج المصري في إطار مراحل تطوير منتجات المشغولات الذهبية المصرية للوصول إلى مطابقة أحدث المعايير الدولية وخلق فرص تصديرية للمجوهرات والمشغولات الذهبية المصرية والمنافسة بالأسواق الدولية.

صناعة الذهب المصرية تتمتع بميزات تنافسية

وأشار الوزير إلى أن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصرية لتكون محور إنتاجي وتصديري رئيسي للدول العربية والأفريقية، لافتا إلى أن هذه الصناعة توفر احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك بتصميمات فريدة تحاكي أحدث الموديلات العالمية.