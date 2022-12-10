أسعار الذهب اليوم في مصر.. عدم إعلان السعر حيلة بعض التجار لاستغلال الزبون

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، انخفاضًا جديدًا بقيمة وصلت إلى 20 جنيهًا في عيار 21، مقارنةً بأسعار الأمس، فيما أكدّ تجار الذهب أنّها فرصة جيدة لمن يمتلك ذهبا ويرغب في بيعه نظرًا لكون السعر مناسبًا، بينما نصحوا من يرغب في شراء الذهب بالانتظار قليلًا بسبب التوقعات بانخفاض أسعار الذهب خلال الأيام المُقبلة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، في التعاملات المسائية في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر

وقال علاء فاروق أحد أشهر تجار الذهب في محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ سعر الذهب اليوم في مصر شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسعار الذهب، موضحًا أنّ سعر الأوقية بلغ 1797 دولارًا.

قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يخص قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر، فإنّها جاءت كالتالي وفقًا لـ "علاء":

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1885 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1650 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 1440 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وأشار علاء إلى أنّ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم وصل إلى 13200 جنيه.

نصح بالسؤال أسعار الذهب

ونصح «علاء» الراغبين في شراء الذهب أو البيع، بالسؤال في أكثر من محل صاغة عن السعر قبل الشراء أو البيع، تجنبًا لتعرضهم للاستغلال، موضحًا أنّ هناك بعض تجار الذهب استغلوا أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، والذبذبة التي حدثت وتوقف بعض الشركات الكبرى عن نشر السعر في رفع الأسعار.

أسعار الذهب اليوم لدى بعض التجار

وأوضح أنّ هؤلاء التجار رفعوا الأسعار مقارنةً بباقي التجار حيث يبيعون بفارق سعر يتجاوز 65 جنيهًا في الجرام، مؤكدًا أنّهم يعتمدون على البيع للزبون الذي لا يسأل ويدخل للبيع والشراء مباشرةً لديهم، بينما هناك من يسأل في عدة محال حتى يجد المناسب بينهم، موضحًا أنّ أسعار تلك المحال جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 1954 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1710 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 1465 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم لديهم بلغ 13680.

فرصة جيدة لبيع الذهب اليوم

وكشف أنّ أسعار الذهب اليوم تعد فرصة جيدة لمن يرغب في بيع الذهب، مؤكدًا أنّ السعر الحالي مناسب للبيع وسيحقق أرباحًا جيدة لمالكي الذهب، بينما نصح من يرغبون في الشراء بالانتظار قليلًا نظرًا لوجود توقعات كبرى بانخفاض سعر الذهب.