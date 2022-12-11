«حياة كريمة» تسلم مدارس الوادي الجديد 167 حاوية نظافة «صور»

استقبل وكيل التعليم بالوادى الجديد، الدكتورجمال حسن، صباح اليوم الأحد، وفدا من جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، بمقر ديوان عام المديرية، حيث تم دعم قطاع تعليم المحافظة بـ167 حاوية نظافة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

«تعليم الوداي الجديد»: نسعى لبيئة خالية من التلوث

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا يأتى في إطار التعاون المثمر والتنسيق بين قطاع تعليم المحافظة وجهاز شؤون البيئة من منطلق الحرص على نشر ثقافة النظافة والحفاظ على البيئة، تزامنًا مع التغيرات المناخية بهدف التوعية بالمفاهيم البيئية والسلوكيات الصحيحة لبيئة خالية من التلوث.

حملات توعية لطلاب المدارس في الوادي الجديد

وأشار وكيل الوزارة، أنه سيتم توزيع الحاويات على الإدارات التعليمية وبعدد كبير من المدارس الواقعة بنطاق المراكز والقرى المنفذ بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصري، إضافة إلي الاتفاق على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية التوعوية وورش العمل لطلاب المدارس للتوعية بالسلوكيات البيئية الصحيحية من أجل بيئة صحية آمنة.