مشيرة خطاب: حياة كريمة تؤكد اهتمام الدولة بمنح المواطنين حقوقهم الاجتماعية والاقتصاية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المشروعات القومية وحياة كريمة تؤكد مدى اهتمام الدولة بمنح المواطنين حقوقهم الاجتماعية والاقتصاية.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، خلال كلمتها بالصالون الثقافي الذي نظمته الأمانة المركزية لحزب حماة الوطن، أن برنامج مبادرة حياة كريمة يهدف إلى رفع المستوى المعيشي لأكثر من نصف الشعب، ما يوحي بجدية الدولة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان وحرصها الشديد على منح المواطنين حقوقهم كاملة دون أي إقصاء.

وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن آليات منح المواطنين حقوقهم بشكل كامل وليس حرية التعبير عن الرأي فقط، موضحا أنها رؤية شاملة تهدف لمنح المواطنين حقوقهم بشكل كامل تجاه الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حقوق الإنسان في مصر

وتطرقت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للحديث عن نظرة العالم الخارجي لملف حقوق الإنسان في مصر، قائلة: «العالم كله يدرك جيدا جهود الدولة المصرية في رفع الملف الحقوقي المصري لكن بعض المنظمات تعتمد على معلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة في صنع قرارها».

وتابعت: «بيان المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأخير اعتمد على معلومات ليس له أساس من الصحة وإثارة حالة من البلبلة غير المبررة».

رفع المستوى المعيشي للمواطنين

وتطرقت رئيس القومي لحقوق الإنسان للحديث عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية بسواعد أبنائها: «المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة تؤكد عزم القيادة السياسية على رفع المستوى المعيشي للمواطنين كما أنها شهادة على جدية الحكومة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان».