«حياة كريمة» تنظم حوارا مجتمعيا بالغربية لشرح مشروعات المرحلة الثانية

دشنت مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، مؤتمر للحوار للمجتمعي، داخل قرية منشأة سليمان التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، لتعريف المواطنين بمشروعات المرحلة الثانية، وما سيتم من مشروعات داخل القري، بحضور الدكتورة زينب سامي، منسق عام حياة كريمة بمحافظة الغربية، والدكتورة الشيماء الشرقاوي منسق حياة كريمة بكفر الزيات، وبعض من رجال المجتمع المدني، والعشرات من أهالي القرية.

الاستماع إلى مطالب المواطنين

وقالت الدكتورة زينب سامي، منسق عام حياة كريمة بمحافظة الغربية، إن لقاءات الحوار المجتمعي التي تنظمه حياة كريمة، جاءت من أجل الاستمتاع إلى مطالب وشكاوى المواطنين، بتوجيهات القيادة السياسية، ومناقشة الأهالي في مقترحاتهم، وتعريفهم بالمشروعات المقامة، وأن الهدف منها، هو توفير جميع الخدمات، والارتقاء بمستوى الخدمات سواء الخدمية والتنموية والاجتماعية والثقافية، والطبية، ومشروعات حياة كريمة، تعمل وفق رؤية مصر 2030، واستعراض ما تم من إنجازات في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمركز زفتى.

تطوير ورفع كفاءة القرى

وأضافت الدكتورة شيماء الشرقاوي، منسق حياة كريمة بكفر الزيات، أن الوحدة المحلية لمجلس قروي مشله، والتي تضم 5 قرى، أن مبادرة حياة ستشمل تطوير جميع المرافق، وبناء المدارس ورفع كفاءتها، وتطوير الوحدات الصحية، إلى طب الأسرة لربطها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بجانب إنشاء وتطوير مراكز الشباب داخل القري، وملاعب كرة قدم منجله، بجانب استكمال الصرف الصحي إلى المناطق المحرومة، ورفع كفاءة شبكات المياه، داخل تلك القري، وإدخال جميع المرافق.

واستمع الحضور أيضاً الي كلمات ممثلي مدير إدارة الشباب والرياضة بكفر الزيات، محمد موسي، والمهندس محمد ماضي، عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، وبعض من رجال المجتمع المدني، واستعرض ممثلي القرى جميع المشاكل وطرحها علي مسؤولي حياة كريمة، وأعرب المواطنين عن سعادتهم البالغة خلال اللقاء، وسط حشد جماهيري خفير من أهالي قرية منشأة سليمان والقرى المجاورة.