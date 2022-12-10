رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: سنشارك بقوة في مبادرة حياة كريمة (حوار)

كشف عصام الدين محمد، الطالب بكلية الحقوق جامعة حلوان، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، تفاصيل خطته الفترة المقبلة عقب نجاحه في الانتخابات، موضحا أنه سيهتم بمشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة، بجانب الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان خلال حواره لـ«الوطن»، أنه سيتم العمل على المبادرات التي تمت في الاتحادات السابقة مثل صحتك تهمنا والقوة أنتِ، وإلى نص الحوار:

ما خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة؟

سنعمل على ثلاثة محاور رئيسية، وهي الأنشطة الطلابية ومساعدة الطلاب ذوي الهمم ودمج الطلاب الوافدين مع زملائهم بطلاب الجامعة في مختلف الأنشطة، والعمل على توصيل صوت الطلاب للإدارة المعنية، وتقديم اقتراحات ومتطلبات الطلاب لتطوير الجامعة.

حدثنا عن دور الاتحاد المجتمعي؟

سأتهم بمشاركة الاتحاد في مبادرة حياة كريمة لخدمة المناطق المجاورة لجامعة حلوان، بجانب تطوير المجمع الطبي وإعادة تأهيل المدن الجامعية، وتطوير إمكانيات الجامعة لخدمة الطلاب مثل المدرجات وأماكن تجمع الطلاب والمدن الجامعية والمطعم المركزي.

كيف يشارك الاتحاد في استراتيجية وزارة التعليم العالي الجاري إعدادها؟

أتمنى أن تكون هناك دعوة من وزير التعليم العالي لرؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية في ورشة عمل للمشاركة في تكوين الاسترتيجية بكونهم ممثلين لـ 3 ملايين طالب تقريبا، وأهم عنصر في هذه الاستراتيجية هو بناء فكر ووعي الطلاب.

كيف ترى حصول كلية الحقوق على رئاسة الاتحاد؟

الكلية لم تصل لرئاسة الاتحاد منذ فترة طويلة، والفوز هذا العام بمثابة شرف عظيم ليّ، وسأكون ممثلاً للكلية عن كل الفترة السابقة.

ما موقف الاتحاد من ملف ذوي الاحتياجات الخاصة؟

سأعمل على دمج ذوي الهمم في مختلف أنشطة الجامعة، وسيتم تعيين واحد منهم معي، فهم لديهم أسرة تسمى «الفرسان» وهي مظلة من مظلات الاتحادات لخدمة الطلاب ذوي الهمم.

كيف تهتم بالطلاب الوافدين؟

لدينا 21 كلية وكل منها بها جنسيات مختلفة، فعلى سبيل المثال تضم كلية الطب طلاب من 8 جنسيات مختلفة، وسأتيح لهم فرصة المشاركة في مختلف الأنشطة، وتحقيق متطلباتهم في العملية التعليمية، وسيتم تحديد ممثل لكل جنسية للعمل على تقوية الروابط ودمجهم مع الاتحاد.

ما دور الاتحاد في القضايا المجتمعية؟

نعمل على المبادرات المجتمعية التي تمت في الاتحادات السابقة مثل «صحتك تهمنا - القوة أنتِ - معاً نترك أثر - اعرف بلدك - مصر تبتكر - حقق حلمك»، وإطلاق مبادارات جديدة لخدمة طلاب الجامعة وزيادة الوعي الثقافي والفكري والعلمي لدى الطلاب.