«تضامن سوهاج» تتلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية حتى 5 يناير المقبل

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج استمرار تلقي طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 حتى 5 يناير 2023، وذلك بالمديرية والإدارات الاجتماعية التابعة على مستوى المحافظة.

مسابقة الأم المثالية

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن معيار الاختيار يعتمد على مقدار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها، وإيجاد التوازن بين مسئوليات الأم المتعددة ورعايتها لأبنائها، والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب.

وأوضح وكيل الوزارة أن المسابقة تشمل عدة فئات وهي «الأم المثالية، الأم البديلة، الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية، بصرية، حركية)، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة متميز في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وأم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي»، بالإضافة إلى رائدة اجتماعية متميزة.

شروط التقدم للمسابقة

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الطلبات سيتم فحصها وفقا للشروط المحددة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وهي «إقرار قانوني من المرشحة بأنها لا تمت بأي صلة لأي من العاملين بالتضامن الاجتماعي، وأن لا يقل السن عن 50 سنة للأمهات سواء الطبيعية أو من ذوي الهمم وأم التمكين الاقتصادي، وأن لا يقل السن عن 45 سنة لفئات الأسر البديلة، وأم من مؤسسات الأبناء المحرومين من الرعاية، على أن لا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة، باستثناء المحافظات الحدودية، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصلًا على مؤهل فني متوسط ومتميز بإحدى المهن، ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير قابل للتعلم.»

وأشار إلى أن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب»، يستلزم بالإضافة إلى كل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، وأخذ من الرعاية والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية، يستلزم أن يكون الابن البديل بالدار حصل على مؤهل علمي مناسب وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا، وأن تكون حاصلة على مؤهل علمي مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

المستندات المطلوبة للمسابقة

وفيما يخص المستندات المطلوبة، فهي قيد عائلي للأسرة؛ للتأكد من صحة عدد الأبناء، وبحث اجتماعي قصصي يظهر ظروف الحالة تفصيلا، بالإضافة إلى جميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة، وهي صورة بطاقة الرقم القومي وصورة مؤهل الأم أو صورة شهادة محو الأمية، صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة، صورة من شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومي لهم، صورة من قسيمة الزواج، صورة شهادة وفاة الزوج للأرملة، صورة قسيمة الطلاق للمطلقة وصورة التأهيل للأم من ذوي الإعاقة أو الابن من ذوي الإعاقة، والشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وعدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة ملونة، والتأكيد على أن يدون رقم التليفون الصحيح، مشيرا إلى رفض استبعاد الطلبات غير مستوفاة للبيانات والمرفقات المطلوبة.