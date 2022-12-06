8 فئات بمسابقة الأم المثالية 2023.. اعرف الشروط وموعد التقديم

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مسابقة الأم المثالية لعام 2023، التي انطلقت بداية من اليوم وتستمر لمدة شهر بمختلف مديريات التضامن الاجتماعي تنقسم إلى عدة فئات.

الفئات المكرمة بمسابقة الأم المثالية

وأضافت التضامن في تقرير صادر عنها اليوم، أن الفئات المكرمة تنقسم إلى :

- الأم المثالية على مستوى المحافظات.

- أم من ذوي الإعاقة.

- أم بديلة.

- أم حاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي.

- أم لابن من ذوي الإعاقة تميز في إحدى المجالات التالية «الرياضية، الفن، والمجالات العلمية».

- أم من مؤسسات الأطفال « كريمي النسب».

- أم متطوعة من أجل حياة كريمة، كنموذج مشرف، ضمن المبادرة الرئاسية « حياة كريمة».

- رائدة اجتماعية متميزة.

الأم البديلة بالأسرة الكافلة

وأوضحت التضامن، أنه فيما يتعلق بالأم البديلة فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج « الأنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، مشددة على ضرورة أن يكون الابن البديل حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

الأم البديلة بأحد دور الرعاية

وفيما يتعلق بالأم البديلة بأحد دور الرعاية، فهي الأم التي قامت برعاية وتربية الأبناء «كريمي النسب»، داخل أحد دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

يستلزم أن يكون الابن أو الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمي مناسب.

أن تكون الأم قامت بواجبها نحو الابن أو الابنة في التعليم والصحة، وإعطائهم القدر المناسب من الاهتمام والحب والحنان الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

ألا يقل عمر الأم عن 45 سنة، وأن تكون الأم حاصلة على مؤهل علمي مناسب.

ألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 سنة.

شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعى، عدة شروط للتقدم للمسابقة التى بدء تلقى طلباتها منذ اليوم حتى 5 يناير المقبل 2023، كالتالي.

- أن يكون للأم قصة عطاء.

ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا.

- تكون الأم ملمة بالقراءة والكتابة على الأقل.

- إذا كان أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط يكون متميز بأحد المهن.

- ألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية مثل «محافظة البحر الأحمر، وشمال سيناء، محافظة جنوب سيناء، وأسوان، والوادي الجديد، ومرسي مطروح»، بحد أقصى 5 أبناء.

- يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات.