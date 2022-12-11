ضبط مدير مطعم احتجز عاملا وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بالتجمع

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (عامل بمطعم) مصاب بكدمات وسحجات، بتضرره من (مدير المطعم محل عمله) لقيامه بإحتجازه داخل المطعم والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع عدد (3) إيصالات أمانة على بياض إعتقاداً منه بقيامه بسرقة مبلغ مالى، وكذا وجود المفتاح الخاص بالمخزن بحوزته وعقب ذلك قام بإطلاق سراحه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بالمطعم المُشار إليه ، وعُثر بحوزته على عدد (3) إيصالات أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه.

وبمواجهته إعترف بأنه نظراً لقيام المبلغ بسرقة كمية من المواد الغذائية ومبلغ مالى فقام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً ما به من إصابات وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة على النحو المشار إليه ضماناً لإسترداد قيمة المسروقات، وبسؤال المجنى عليه نفى سرقته للمبلغ المالى والمواد الغذائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.