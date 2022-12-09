حبس سيدة وابنيها بتهمة الاعتداء على شخص لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

أمرت النيابة العامة بحبس سيدة وابنيها و3 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاعتدائهم على شريك السيدة وإجباره على توقيع 6 إيصالات أمانة، بسبب خلافات مالية بينه وبين الأولى على قيمة الأرباح في القاهرة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن المتهمين ونشاطهما الإجرامي.

العقوبة لا تقل عن السجن 15 عاما

وفي هذا الصدد تحدث أشرف ناجي، المحامي بالنقض، عن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهمين، وكل من تسول له نفسه لارتكاب جرائم الخطف والاحتجاز والتهديد والابتزاز، وأن قانون العقوبات حدد في المادتين 268 و290 لقانون الخطف، بأن عقوبتها السجن مدة 10 سنوات، وكل من أجبر أحدًا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه، تكون عقوبته أشد، ولا تقل عن السجن 15 سنة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة النزهة، بلاغًا من صاحب شركة للخدمات العامة والنظافة بمدينة نصر أول، ومصاب بسحجة بالوجه، يفيد بأن شريكته في نفس الشركة وابنيها و3 آخرين قاموا باستدراجه لمنطقة الزيتون، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي، وقاموا بإكراهه على التوقيع على 6 إيصالات أمانة، بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين شريكته على الأرباح.

وتبين أن المتهمين المشكو في حقهم في المحضر هم من ارتكبوا الواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبطهم، وخلال التحقيقات أعترفت الأولى «شريكته» بوجود خلافات مالية بينهم على أرباح مالية بالشركة، وأنه رفض رد مبلغ مالي، فقامت بالاستعانة بنجليها و3 أشخاص آخرين، وتم القبض عليهم، وذلك لإجبار المجني عليه لالتوقيع على إيصالات الأمانة.

ضبط الإيصالات

وضبط الإيصالات مزيلين بتوقيع المجني عليه، بإرشاد أحد المتهمين، وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المتهمين، وقام باتهامهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.