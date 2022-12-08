ضبط سيدة اعتدت على شريكها بمساعدة ابنيها لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة للخدمات العامة والنظافة- كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "مصاب بسحجه بالوجه") بتضرره من كلاً من (شريكته "بذات الشركة" ونجليها- مقيمون بدائرة قسم شرطة الزيتون) لقيامهم بالإشتراك مع آخرين ، بإستدراجه لدائرة القسم، والتعدى عليه بالضرب بالأيدى، وإحداث إصابته المُشار إليها وإكراهه على توقيع ( 6 ) إيصالات أمانة، وذلك بسبب خلافات مالية بينه وبين الأولى على قيمة أرباح مالية خاصة بالشركة عمله.

السبب خلافات مالية

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهم وراء إرتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم، إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينها وبين المجنى عليه على أرباح مالية بالشركة عملهما، ورفضه رد مبلغ مالى، فإستعانت بعدد (3 ) أشخاص آخرين -تم ضبطهم- وأقروا بإشتراكهم فى إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الإيصالات مزيلين بتوقيع المجنى عليه..وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بإرتكاب الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.