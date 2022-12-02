ضبط مرتكبي واقعة احتجاز 3 سيدات وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بإحتجاز عدد ( 3 ) أشخاص بأحد المجمعات التجارية بدائرة القسم.

الإجبار على توقيع إيصالات أمانة

وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع كلٍ من (3 مندوبات مبيعات) وأفادوا بتضررهن من كلٍ من ( موظف - مشرف أمن - موظفة، جميعهم يعملون بالمجمع التجارى محل الواقعة) لقيامهم بإحتجازهن داخل أحد المكاتب الإدارية بالمجمع التجارى المشار إليه، وإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة بإجمالى عدد ( 6 ) إيصالات تقدر بمبلغ مالى مليون وخمسمائة ألف جنيه، والإستيلاء منهن على عدد ( 3 ) هواتف محمولة لإتهامهن بسرقة بعض المتعلقات من داخل المجمع التجارى.

إطلاق سراح المتضررات

وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحهن، وبتاريخ اليوم التالى حضر المجنى عليهن بصحبة أهليتهم لإنهاء الخلاف والتحصل على الهواتف المحمولة وإيصالات الأمانة إلا أنهم رفضوا فقاموا بالإبلاغ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط عدد (6) إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليهن وكذا الهواتف المحمولة المستولى عليها .تم إتخاذ الإجراءات القانونية