«الداخلية» تستقبل ذوي الإعاقة لاستخراج الأوراق الثبوتية بالمجان

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام .. وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل الدور المجتمعى لكافة قطاعات الوزارة من خلال مشاركة المواطنين فى مختلف المناسبات.

فقد إستقبل قطاعى (الأحوال المدنية – الوثائق) المواطنين من ذوى الإعاقة لإستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) لهم (مجاناً) وذلك بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية على مدار أسبوع.

حيث توافد عدداً من ذوى الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع ، وتم تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على كافة الخدمات الشرطية.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بإستقبال عدد من المواطنين من ذوى الإعاقة بمستشفيات الشرطة .. حيث تم توقيع الكشف الطبى عليهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى مختلف التخصصات الطبية ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

وقد لاقت تلك المبادرة قبولاً وإستحساناً من قبل المواطنين ، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات.