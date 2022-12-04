خدمات مسائية تقدمها الأحوال المدنية للمواطنين.. «مفيش نوم»

«مفيش نوم».. شعار رفعته وزارة الداخلية، لتمديد ساعات العمل في بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية، وبعضها يعمل طوال الأسبوع، بما في ذلك يوم الجمعة، في إطار دعم الدولة المصرية لسياسة التباعد الاجتماعي، ولتمكن المواطنين من استخراج أوراقهم الرسمية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها، إلى مواكبة التطوير والتحديث المستمر في كل المجالات، وتعظيم أوجه الاستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل تمديد ساعات العمل بالأحوال المدنية.

مواعيد عمل على فترتين يومين في السجل المدني

تعمل كل مكاتب السجل المدني التابعة لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على فترتين الأولى من الثامنة صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا، أما الفترة الثانية من الثالثة والنصف عصرا حتى التاسعة مساءً، وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أطلقت وزارة الداخلية موقعاً إلكترونيا، يسهم في تسجيل طلبات استخراج أوراق إثبات الشخصية بكل أنواعها إلكترونيا، وذلك إذا توافرت شرط وجود بيانات الوثيقة المراد استخراجها في قاعة البيانات المسجلة على الحاسب الآلي، ودفع الرسوم اللازمة.

سيارات إكسبريس.. أحوال مدنية

نجح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، في الدفع بعدد من المراكز التكنولوجية المتنقلة التي يطلق عليها «سيارات إكسبريس»، لتقديم كل خدمات السجل المدني التي يقدمها القطاع للمواطنين ببعض المناطق، بعدد 18 محافظة على مستوى الجمهورية «القاهرة- الجيزة- المنيا- بنى سويف- الفيوم- الإسكندرية- مطروح- سوهاج- أسيوط- قنا- الأقصر- أسوان- الشرقية- بورسعيد- المنوفية- الغربية- البحيرة- الدقهلية».