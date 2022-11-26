7 خطوات بسيطة لاستخراج شهادة الميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الحديثة

تسعى وزارة الداخلية إلى تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين من كافة الإدارات الخدمية مثل مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور، للحد من حالات الزحام في مقرات تلك الإدارات، وبعد التوسع في الارتقاء بالخدمات إلكترونيًا، أعدت مصلحة الأحوال المدنية ماكينات حديثة ومتطورة لاستخراج شهادة الميلاد منها بشكل مباشر دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الأحوال المدنية.

أماكن ماكينات الأحوال المدنية في القاهرة والجيزة

وخصصت مصلحة الأحوال العديد من الماكينات الحديثة في مطار القاهرة وعدد من المولات التجارية الشهيرة بالقاهرة والجيزة وخاصة في مول العرب من أجل تقديم خدمة استخراج شهادة الميلاد بشكل مباشر مثلها مثل ماكينات الدفع المباشر من البنوك.

الوطن تقدم للقارئ 7 خطوات بسيطة وسهلة لاستخراج شهادة الميلاد من ماكينات الأحوال المدنية في مطار القاهرة والمولات التجارية وهي كالتالي :

7 خطوات استخراج شهادة الميلاد

- يتوجه المواطن طالب الخدمة الى أحد المواقع التى توجد فيها ماكينة الأحوال المدنية الحديثة.

- يقوم المواطن بتسجيل بيانات الرقم القومى الخاص به.

- تسجيل إسم الأم وعدة بيانات للتأكد من خلالها من شخصية طالب الخدمة.

- يتم إعطاء طالب الخدمة عدة إختيارات عن المسموح له طلب شهادة ميلاد لهم.

- يتم إختيار عدد الشهادات المطلوبة.

- الدفع النقدى للماكينة مُقابل الخدمة.

- عقب نجاح عملية الدفع يتم فوراً طباعة المُستخرج للمواطن طالب الخدمة.