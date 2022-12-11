«الداخلية» توجّه قافلة إنسانية وطبية للقرى الأكثر احتياجا بأسوان والأقصر

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين سكان القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

ونسّق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عددا من القرى بنطاق محافظتي أسوان والأقصر، لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وجرى توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وزيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتوزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما جرى زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بجميع القطاعات.

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، الذين أشادوا بجهود الوزارة لخدمتهم.