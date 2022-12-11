12.5 مليون جنيه لتجهيز عرائس وإجراء عمليات جراحية لغير القادرين بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم مساعدات إنسانية ومالية لغير القادرين من أبناء المحافظة، ودعم غير القادرين في مختلف القطاعات، من إجراء عمليات جراحية وأدوية وتكاليف زواج وغيرها بمبلغ 12.3 مليون جنيه، منها 5 ملايين جنيه تحمل تكاليف علاج لـ580 مواطنا بمستشفيات داخل وخارج المحافظة، لرفع العبء عن كاهلهم ومراعاة لحالاتهم الصحية.

استخراج بطاقات الرقم القومي لغير القادرين

وقال محافظ مطروح، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة تقدم الدعم الكامل للحالات الإنسانية في جميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية، منها دعم الحالات غير القادرة لاستخراج بطاقات رقم قومي، واستخرجنا 12 ألف بطاقة رقم قومى، وأوراق ثبوتية لـ92 سيدة شهادة ميلاد، و13 حالة ساقطة قيد للسيدات فى الصحراء بالمجان بالتعاون مع السجل المدنى.

تطوير مركز علاج الإدمان

وأشار محافظ مطروح إلى إنشاء إدارة ووحدة السلوم الاجتماعية، وتطوير مركز علاج الإدمان، لعلاج الحالات المريضة نتيجة التعاطي والادمان، وهدم وإنشاء عدد 134 منزلا ضمن مبادرة «حياه كريمة»، لدعم الأكثر احتياجا في 5 قرى بالمحافظة، كما جرى تطوير مركزالرعاية النهارى لأطفال التوحد، وصرف معاشات ومنح لمصابى الألغام بالمحافظة ومراكزها وصرف معونات نقدية لمتضرري التصحر والجفاف بقرى ونجوع المحافظة والمناطق المتضررة بلغت قيمتها 6.7 مليون جنيه، وتوزيع عدد 425 مشروع أغنام برقي ضمن مشروع «فرصة» بقيمة إجمالية 4.2 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه تم توزيع مواد غذائية ولحوم، و4 آلاف لحاف و3 آلاف بطانية على الأسر الأكثر احتياجًا، واستضافة عدد من القوافل الطبية المجانية، لدعم الأهالي غير القادرين، وصرف علاج وإجراء عدد 376 عملية جراحية متنوعة توزيع عدد 2250 نظارة طبية بالمجان، وتوزيع مبلغ 300 ألف جنيه علي العرائس الأيتام بالمحافظة بواقع 10 ألاف لكل عروسه للمساهمه فى زواج الأيتام بدعم من المحافظة.