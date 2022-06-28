«تضامن مطروح» توزع 15 عجلا و20 ألف كيلو لحوم بالقرى الأكثر احتياجا

تستعد مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 15 عجلًا بلديًا و20 ألف كيلو لحوم مستوردة لهذا العام 2022، على غير القادرين في مراكز المحافظة الثمانية والقرى والنجوع التابعة لها والمدن، وخاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

توزيع لحوم عيد الأضحى على غير القادرين

وقالت فاطمة أنور، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن خطة عملها لتوزيع لحوم الأضاحي التي ستذبح في عيد الأضحى لغير القادرين هذا العام تجرى بالتعاون مع جمعية الأورمان والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة، من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحي الى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة مطروح وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا؛ لكى تحقق الغاية من الأضحية وهى إدخال الفرحة على المضحي.

وأضاف «شعبان» أن خطة العمل جرى إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الأضحية للأورمان، إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجًا في أنحاء الجمهورية.