عناوين فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات.. للشكاوى ومناهضة العنف

تتبنى حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة عدة فعاليات وأنشطة تنفذها المؤسسات والجمعيات والمجتمع المدنى، للتعريف بالعنف ضد المرأة وأشكاله وطرق مناهضته، ويعد المجلس القومى للمرأة المسؤول عن قضايا المرأة بمختلف أشكالها الإقتصادية والاجتماعية والنفسية، حيث يتلقى المجلس شكاوى النساء لبحثها وحلها في إطار سري تماما ومجاني.

ويضم للمجلس القومي للمرأة 25 فرعا بمحافظات مصر كالآتي:

عناوين فروع المجلس القومى للمرأة

- سوهاج: بمدينة ناصر بجوار هايبر الراية مبنى مركز التحرير

- الوادي الجديد: شارع الدكتور الذهبي الخارجة مبنى مديرية الأوقـاف القديمة فيلا المجلس القـومى للمرأة.

- الأقصر: المركـز الحضـرى للمـرأة بمنطقـة معبـد الكـرنك الأقصـر.

- البحر الأحمر: فـيلا رقـم ( 16 ) ش مكـرم محمد أحمـد منطقة الهـلال الطـريق الـرئيسى الغـردقـة .

- قنا: شـارع مصطفى كـامل بجوار نـادى المعلـمين بقنـا.

- أسـوان: بكـورنيش النيـل مبنى ثقـافة العقـاد الدور رقم (3).

- الفيوم: شارع النبوى المهندس، امام باب إدارة المستشفى العام، برج بانوراما المسلة.

- أسيوط: شارع الأزهر، خلف دار المناسبات برج طيبه الدور الأول علوي.

- بنى سويف: كورنيش النيل برج الجندى، اعلى شركة الغاز الطبيعى، الدور الثانى.

- المنيا: المنيا الجديدة أبو فيلو بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون .

المجلس القومى للمرأة بسيناء

- جنوب سيناء: القطعة رقم 5 خلف بنك التعمير والإسكان حى السلام بطور سيناء .

- شمال سيناء: العنوان المؤقت شارع 23 يوليو مول القصاص الدورالرابع، والعنوان الرئيسى بالطريق الدولى أمام ديوان عام المحافظة مبنى المجلس القومى للمرأة .

- القليوبية: منطقـة الـفيلات شـارع رقم (8) أمـام مدرسة الفتـح فيلا المجلس القـومى بنهـا.

بورسعيـد: شارع طـرح البحـر مبـنى ديـوان حـى شـرق الدور السـادس .

- دمياط: كورنيش النيل ، أعلى كافتيريا السوسنة

- السويس: مبنى الكمسارية منطقة الزيتيات شارع صلاح نسيم فيلا المجلس القومى للمرأة

- الإسماعيلية: شارع ام كلثوم فيلا 5 قبل بنك قناة السويس

_ البحيرة: شـارع عبدالسلام الشـاذلى أمـام المحافظـة برج أشرف حـرب الـدور الأول علـوى .

- مطروح: شارع إسكنـدرية بـرج زهرة المدينة الدور رقـم ( 2 ) علوى شقة ( 2 ) .

أماكن المجلس القومى للمرأة بالوجه البحري

- الدقهلية: المنصـورة ( 155 ) شارع قناة السـويس . بـرج فـايد .

- المنوفية: الحـى الشـرقى شارع محمد فـريد بمبنى النقـابة الزراعيـة الدور الثانى علوى، شبـين الكوم

- الغـربية: طنطـا امتداد شارع الجيش أمـام الإستاد الرياضى بجوار التنظيم والإدارة .

المجلس القومي بالشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ

- الشرقية: (13) شارع جمال عبدالناصر شارع مدير الأمن سابقًا الدور الأول علوى أمام مدرسة السادات الإعدادية بنين

- الإسكندرية: 247 طـريق الحـرية سبورتنج الدور الأول علـوى شقـة ( 8 )

- كفر الشيخ: مبنى مركز الدراسات الوطنية الجناح الأيسر نهاية شارع الجيش بجوار معهد الخدمة الاجتماعية