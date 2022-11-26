16 فائزا في حملة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في جامعة الإسكندرية، حفل توزيع جوائز مسابقة الـ16 فن بقاعة المؤتمرات الكبرى في كلية الطب، وذلك ضمن مشاركة الوحدة في الحملة العالمية «حملة الـ16 يومًا ضد العنف»، والتي بدأت أمس وتنتهي يوم 10 ديسمبر.

رفض كل أشكال العنف ضد المرأة

وقالت الدكتورة منال فودة، المدير التنفيذي للوحدة، إن هذه المسابقة تأتي لتشجيع الطلاب على التعبير عن رفضهم لكافة أشكال العنف ضد المرأة بشكل تفاعلي أسفر عن عدد كبير من المشاركات المبدعة من طلاب الجامعة، موضحة أن المسابقة عقدت على مدار شهر في كل كليات ومعاهد الجامعة، وقدم خلالها الطلاب العديد من الأعمال الفنية، منها الرسم والتصوير والتأليف والعرض المسرحي والتأليف الموسيقي.

16 فائزًا على مستوى الجامعة

وجرى الإعلان عن 16 فائزًا على مستوى الجامعة وتقديم جائزة مادية قيمتها 1000 جنيه لكل طالب، وتكريم كل الطلاب المشاركين في المسابقة، وتقديم شهادة تقدير وجوائز عينية لهم في نهاية الحفل.

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، حضر الحفل الدكتورة بهية الإخريطي، القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من وكلاء الكليات، ومنسقي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.