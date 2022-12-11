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صندوق التنمية الحضرية: فاتورة القضاء على العشوائيات 40 مليار جنيه في 2022

كتب:

أسماء زايد
01:48 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
المهندس خالد صديق

المهندس خالد صديق

كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنَّ عام 2022 كان عامًا حافلًا بالإنجازات داخل عدد كبير من المشروعات التي بدأ الصندوق في العمل بها وأصبحت بنسب إنجاز متقدمة، وذلك عقب القضاء على المناطق العشوائية، بتكلفة بدأت بـ17 مليار جنيه وانتهت بـ40 مليار جنيه.

استكمال المشروعات التي تم العمل عليها خلال 2022 

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري لقيادات صندوق التنمية الحضرية مع ممثلي وسائل الإعلام، للإعلان عن آخر مستجدات الصندوق وانجازاته خلال عام 2022.إلى أنَّ المشروعات التي تم العمل عليها خلال 2022 ويستكمل العمل بها خلال العام المقبل، تضم مشروع تطوير المناطق غير المخططة، ومشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، ومشروع حدائق الفسطاط، مشروع تطوير الأسواق العشوائية، ومشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات.

خطط بديلة لتجنب تأثير الظروف العالمية

وأوضح «صديق» أنَّ الصندوق لديه رؤية 2030، وذلك رغم الظروف العالمية ودائما يكون هناك خطط بديلة كي لا يتأثر بها، مضيفا: «الصندوق هيئة اقتصادية داخل الدولة، وذلك لا يعني أن الصندوق سيتخلى عن مهامه الخدمية بالعكس تم التوسع في المهام وزيادة المشروعات».

 

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