صندوق التنمية الحضرية: استمرار العمل بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن العمل مازال جاريًا بالمنطقة الحرفية، ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، كي يتم الانتهاء منها ومن ثم نقل أصحاب الأنشطة غير المناسبة لطبيعة القاهرة التاريخية إليها، حيث تضم المنطقة الحرفية منطقة سكنية وأخرى تجارية.

نقل أصحاب الأنشطة غير المناسبة لطبيعة القاهرة التاريخية

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريح لـ «الوطن»، أن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، يتضمن نقل أصحاب الأنشطة غير المتوافقة مع اشتراطات القاهرة التاريخية، إلى منطقة بديلة، وهي المنطقة الحرفية ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية.

وأشار «صديق» إلى أن المنطقة الحرفية ضمن مشروع إحياء القاهرة التاريخية، ستشمل 9 عمارات سكنية، بشمال الحرفيين على مساحة 60 فدانًا، بجوار محور جيهان السادات، لتسكين أصحاب الأنشطة غير الملائمة لطبيعة القاهرة التاريخية.

ترميم الآثار الموجودة داخل القاهرة التاريخية، وتحويلها لمتحف مفتوح

ونوه رئيس صندوق التنمية الحضرية، بأن مشروع إحياء القاهرة التاريخية، يهدف إلى ترميم وإنقاذ الآثار الموجودة داخل القاهرة التاريخية، وتحويلها لمتحف مفتوح، وذلك للحفاظ على النسيج العمراني التاريخي، وليس تطويرها أو التغيير فيها.

وأضاف أن العمل جاري بالمرحلة الأولي من مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، والتي تضم 5 مناطق: «منطقة الحسين، منطقة درب اللبانة، منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، منطقة باب زويلة، منطقة حارة الروم».

كما تطرق رئيس صندوق التنمية الحضرية، للحديث عن المشروعات الأخرى الجاري العمل عليها من قبل الصندوق، والتي تشمل مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري، ومشروع تطوير المناطق غير المخططة، ومشروع تطوير الأسواق العشوائية، وغيرها من المشروعات.