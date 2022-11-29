رئيس التحرير

أحمد الخطيب

صندوق التنمية الحضرية: استمرار العمل بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية

كتب:

منة عبده
12:09 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
المنطقة الحرفية.. صورة أرشيفية

المنطقة الحرفية.. صورة أرشيفية

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن العمل مازال جاريًا بالمنطقة الحرفية، ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، كي يتم الانتهاء منها ومن ثم نقل أصحاب الأنشطة غير المناسبة لطبيعة القاهرة التاريخية إليها، حيث تضم المنطقة الحرفية منطقة سكنية وأخرى تجارية.

نقل أصحاب الأنشطة غير المناسبة لطبيعة القاهرة التاريخية 

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريح لـ «الوطن»، أن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، يتضمن نقل أصحاب الأنشطة غير المتوافقة مع اشتراطات القاهرة التاريخية، إلى منطقة بديلة، وهي المنطقة الحرفية ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية. 

وأشار «صديق» إلى أن المنطقة الحرفية ضمن مشروع إحياء القاهرة التاريخية، ستشمل 9 عمارات سكنية، بشمال الحرفيين على مساحة 60 فدانًا، بجوار محور جيهان السادات، لتسكين أصحاب الأنشطة غير الملائمة لطبيعة القاهرة التاريخية. 

ترميم الآثار الموجودة داخل القاهرة التاريخية، وتحويلها لمتحف مفتوح

ونوه رئيس صندوق التنمية الحضرية، بأن مشروع إحياء القاهرة التاريخية، يهدف إلى ترميم وإنقاذ الآثار الموجودة داخل القاهرة التاريخية، وتحويلها لمتحف مفتوح، وذلك للحفاظ على النسيج العمراني التاريخي، وليس تطويرها أو التغيير فيها.

وأضاف أن العمل جاري بالمرحلة الأولي من مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، والتي تضم 5 مناطق: «منطقة الحسين، منطقة درب اللبانة، منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، منطقة باب زويلة، منطقة حارة الروم».

كما تطرق رئيس صندوق التنمية الحضرية، للحديث عن المشروعات الأخرى الجاري العمل عليها من قبل الصندوق، والتي تشمل مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبري، ومشروع تطوير المناطق غير المخططة، ومشروع تطوير الأسواق العشوائية، وغيرها من المشروعات. 

اقرأ المزيد:

«التنمية الحضرية» يوافق على إجراءات تسعير وطرح وحدات «سكن لكل المصريين»

«التنمية الحضرية»: إنجاز المرحلة الأولى من مشروع حدائق الفسطاط (فيديو)

رئيس «التنمية الحضرية»: نعمل على تطوير 10 آلاف فدان في المناطق غير الآمنة

صندوق التنمية الحضرية: تطوير 20 سوقا عشوائيا للقضاء على المناطق غير الآمنة

«صندوق التنمية الحضرية»: إنجاز 60% من مشروع تطوير «عواصم المدن»

رئيس صندوق التنمية الحضرية: استمرار أعمال تطوير 79 منطقة غير مخططة
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.