رئيس مدينة حدائق أكتوبر: استقبال 1060 أسرة من سكان المناطق العشوائية

كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، استقبال أكثر من 1060 أسرة، من سكان المناطق العشوائية داخل محافظة الجيزة، وتسكينهم بالوحدات المخصصة لهم، ضمن مشروع «الإسكان البديل»، داخل المدينة.

الوحدات السكنية المتوفرة داخل مشروع الإسكان البديل جاهزة للسكن

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى استمرار نقل السكان من عزبة أبو قرن، بمنطقة مصر القديمة، إلى مشروع الإسكان البديل بمدينة حدائق أكتوبر.

وأكد «مصطفى» أن الوحدات السكنية المتوفرة داخل مشروع الإسكان البديل، يتم تسليمها لسكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، كاملة التشطيب، أي جاهزة للسكن الفوري.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان البديل لسكان عشوائيات محافظة الجيزة، تضم نحو 2500 وحدة سكنية، داخل المدينة.

المساحة الإجمالية لمشروع الإسكان البديل 60 فدانًا

كما أشار «مصطفى» إلى أن المساحة الإجمالية لمشروع الإسكان البديل، تبلغ نحو 60 فدانًا، ويتكوّن المشروع من 5 مداخل، ويعد مشروع الإسكان البديل واحدًا من المشروعات التي تم تنفيذها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على المناطق العشوائية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن العمارات السكنية داخل مشروع الإسكان البديل، تتميز بنموذج الإسكان الاجتماعي ذي طابع حديث بالمدينة، كما يربط مشروع الإسكان البديل بين طريق الواحات وطريق الفيوم.

مشروع وحدات الإسكان المتوسط

وتطرق «مصطفى» إلى الحديث عن المشروعات الجاري العمل عليها داخل المدينة، خلال هذه الأيام، حيث إن مدينة حدائق أكتوبر تشهد عدداً كبيراً من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن هذه المشروعات «مشروع وحدات الإسكان المتوسط، الإسكان الاجتماعي، تطوير الطرق ومشروع الإسكان لكل المصريين».

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه من المخطط أن يضم مشروع وحدات الإسكان المتوسط 5 آلاف وحدة سكنية.