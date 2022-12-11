«صندوق الإسكان الاجتماعي»: وصلنا إلى أكثر من 470 ألف مستفيد بمشروعاتنا

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن برنامج الإسكان الاجتماعي له أهمية وأولوية مرتفعة للغاية باعتباره من أهم برامج التنمية الاجتماعية، متابعة بأن كل الجهات الداخلة في هذا المشروع تقوم بدور كبير سواء كان القطاع المالي المصرفي أو غير المصرفي، موضحة أننا نجحنا في إدخال عملاء لم تكن تتعامل مع البنوك، حيث وصلنا إلى أكثر من 470 ألف مستفيد غالبيتهم حديثي التعامل.

البنك الدولي يشيد ببرنامج الإسكان الاجتماعي

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أنه كان هناك مؤتمر الأسبوع الماضي يضم عددا من الدول الأفريقية، إضافة إلى حضور ممثلين عن البنك الدولي بخبرائه، مشيرة إلى انبهار الدول الأفريقية بمستوى وجودة المعيشية التي تُقدمها الدولة للمستفيدين بمشروعات الإسكان الاجتماعي بعد إجراء زيارات لمواقع الإسكان الاجتماعي مع البعثة والوفود المختلفة.

وأشارت إلى أننا بدأنا العمل بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل ضمن مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي، مشيرةً إلى أنّ بعثة البنك الدولي أشادت بالبرنامج، باعتباره أكبر برنامج للإسكان الاجتماعي شارك البنك الدولي في تمويله على مستوى العالم بأكمله.

أنظمة الدعم داخل برنامج الإسكان الاجتماعي

وتابعت بأننا ندفع دعما نقديا يُخصم من ثمن الوحدة السكنية، ويختلف من فئات دخل لأخرى، لكي يكون الدعم على قدر الحاجة، مشيرة إلى أنّ هناك أنظمة دعم مختلفة داخل برنامج الإسكان الاجتماعي، منها: «دعم المرافق، دعم الفائدة، دعم في ثمن الأرض»، وغيرها.