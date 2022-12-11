شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. كل ما تريد معرفته عن الإعلانين 16 و17

أعلنت وزارة الإسكان، طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2022 ضمن الإعلان الـ16 لها، خلال الأسابيع الماضية، وضم وحدات سكنية في 21 محافظة متنوعة، فضلًا عن بعض المدن الجديدة، وتستعد الوزارة لطرح شقق جديدة ضمن الإعلان الـ17 قريبًا والذي ينتظره الآلاف من الشباب في مختلف المحافظات.

وتنشر «الوطن» كل ما يسعى المواطنون لمعرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان 16 و17، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022، ضمن الإعلان الـ16 في 20 محافظة، فضلًا عن بعض المدن الجديدة، هي:

الفيوم، ومدينة الفيوم الجديدة الأقصر القليوبية برج العرب الجديدة كفر الشيخ مطروح أسيوط المنوفية الإسماعيلية سوهاج وأخميم الجديدة الشرقية السويس بني سويف الغربية دمياط أسوان الدقهلية شمال سيناء قنا المنيا والمنيا الجديدة

كما أعلنت وزارة الإسكان، عن شقق الإسكان الاجتماعي 2022، والتي ما تزال تحت الإنشاء في العديد من المدن الجديدة وتشمل أكتوبر الجديدة، ودمنهور، وجرزا القطوري بالعياط، وغرب المطار.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

وأتاحت الوزارة، خدمة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، سواء لمعرفة مصير التقديم، أو حتى لمعرفة تفاصيل الطرح الجديد وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

طرق الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وأتاحت وزارة الإسكان للمواطنين الاستعلام عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، من خلال عدة طرق سواء:

الإتصال بالخط الساخن على رقم 1188 من أي محمول.

الإتصال على الخط الساخن 5777 من أي محمول.

الإتصال من أي خط أرضي على رقم 090071117.

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 17

وفيما يخص الإعلان الـ 17 لشقق الإسكان الاجتماعي، فإنّ وزارة الإسكان نفت في بيان لها بدء التسجيل في تلك الشقق، مؤكدةً أنّه لم يتم إصدار الإعلان حتى الآن، حيث من المقرر أن يضم ذلك الإعلان شقق في المناطق التالية:

شقق الإسكان الاجتماعي أكتوبر الجديدة. شقق الإسكان الاجتماعي حدائق أكتوبر. شقق الإسكان الاجتماعي 15 مايو. شقق الإسكان الاجتماعي العبور الجديدة. شقق الإسكان الاجتماعي مدينة السادات. شقق الإسكان الاجتماعي في بعض مدن الصعيد.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وتتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي من 194 ألف جنيهًا، وحتى 310 ألف جنيهًا، حيث يتم حجزها بدفع نحو 15 إلى 22 ألف جنيهًا من قيمتها وهو ما يعرف بـ "مقدم جدية الحجز"، والتي يتم حسابها كـ 10% لمحدودي الدخل، و15% لمتوسطي الدخل، ويتم سداد الأقساط على مدار 30 سنة، بفائدة سنوية تبلغ 3% متناقصة.