عمر كمال.. أزمات لا تنتهي مع «الموسيقيين» رغم تغيير النقيب

آثار قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل بوقف الفنان عمر كمال، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب ما وصفه أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة بـ «عدم التزامه بميثاق الموسيقيين»، حيث قام بإحياء حفلات في دول عربية وأوروبية دون الحصول على تصريح من النقابة، وهو أحد الاشتراطات التي تلزم بها «الموسيقيين» أعضائها.

ولكنها لم تكن المرة الأولى التي يتم إيقاف الفنان عمر كمال عن الغناء وإحالته للتحقيق، حيث تكرر الأمر في فترة النقيب هاني شاكر، حيث صدر قرار بوقف عمر كمال في فبراير 2020، وبسبب مخالفات تتعارض مع الشروط العضوية، وفقا لما جاء بيان الصادر عن النقابة، وذلك بعد ما قام بغناء «بنت الجيران» مع حسن شاكوش في استاد القاهرة، وهي الأغنية التي تضمنت عبارة «أشرب خمور وحشيش»، وهو ما آثار استياء الكثيرين، وبعدها قرر النقيب حظر حفلات مطربي المهرجانات.

من «خمور وحشيش» لـ «تمور وحليب».. أزمات عمر كمال مع الموسيقين

وفي ديسمبر من العام نفسه تم إحالة «كمال» للتحقيق بعد استبداله العبارة المسيئة في أغنية «بنت الجيران»، بـ «أشرب تمور وحليب» أثناء حفله في المملكة العربية السعودية، وأرجع ذلك لكونه يقف على «أرض طاهرة»، على حد تعبيره، وهو ما اعتبره البعض إهانة لمصر خاصة أن النقيب طلب منه أكثر من مرة تغيير كلمات الأغنية.

وجاء في البيان الصادر عن النقابة في ذلك الوقت: « تمت إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسىء إلى مصر وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق».

وقف عمر كمال أسبوع بسبب «لفظ خارج»

تم إيقافه للمرة الثانية في أغسطس 2021، ومنع أي تصاريح خاصة بحفلاته لحين التحقيق معه، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له خلال إحيائه حفلًا غنائيًا، وهو يتلفظ بكلمات خارجة على خشبة المسرح، وأثناء التحقيق معه أوضح أن تاريخ الفيديو يعود لعام ونصف، حتى صدر ضده قرار بالوقف لمدة أسبوع عن الغناء، وتعهد بعدم تكرار الواقعة.

بينما كانت المرة الثالثة في فبراير 2022، عندما ظهر في بث مباشر عبر حسابه على «فيس بوك»، ودخل في مشادات كلامية مع عدد من المتابعين، كما هاجم خلاله نقابة المهن الموسيقية ونقيبها هاني شاكر، وأصدرت النقابة بيان ترفض خلاله ما وصفته بـ «التطاول»، واستدعاءه للتحقيق.