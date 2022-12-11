القصة الكاملة لإيقاف عمر كمال عن الغناء.. «5 حفلات خارج مصر»

تصدر الفنان عمر كمال محركات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والذي قرر إيقافه عن الغناء لحين التحقيق معه، في بيان رسمي، وهو ما أثار حالة من الجدل بعد صدوره حيث لم يكشف النقيب سبب وقف «كمال» وإحالته للتحقيق.

وبعد ساعات من صدور القرار، كشفت نقابة المهن الموسيقية من خلال منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة سبب وقف الفنان عمر كمال، وهو ما أرجعته النقابة لـ «عدم التزامه بميثاق الموسيقيين»، الذي يلزم الفنانين بالحصول على تصريح قبل السفر وإحياء حفلات في الخارج، حيث أحيا الفنان المصري حفلات في 5 دول أوروبية وعربية في الفترة الأخيرة دون الحصول على إذن أو تصريح من النقابة، وفقا لتصريحات «هندي» لـ«الوطن».

ووضعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عددا من الاشتراطات على أعضائها، من بينها عدم الغناء خارج مصر إلا بعد إذن من النقابة.

من هولندا إلى إسبانيا.. حفلات عمر كمال حول العالم في شهر

وجاء قرار وقف عمر كمال بعد أيام من إحياء حفل للجالية العربية في العاصمة الهولندية أمستردام، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، وسبق الحفل الأخير عدد من الحفلات في مجموعة دول من بينها المملكة العربية السعودية، قطر، الإمارات بالإضافة إلى إسبانيا، وذلك في أقل من شهر.

عمر كمال يصدر «خلينا سهرانين»

وأصدر عمر كمال أحدث أعماله الغنائية بعنوان «خلينا سهرانين» في سبتمبر الماضي، ووصلت مشاهداتها لـ مليون ونصف مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عمرو قطب.