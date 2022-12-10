عضو مجلس «الموسيقيين» يكشف سبب إيقاف عمر كمال: «خالف ميثاق النقابة»

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإيقاف عمر كمال عن الغناء لأجل غير مسمى بدون ذكر سبب إيقافه في بيان أصدرته منذ قليل، موقّع من الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

«الموسيقيين» تعلن إيقاف عمر كمال عن الغناء

أوضح منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة وعضو مجلس إدارة النقابة لـ«الوطن»، أن سبب إيقاف كمال عن الغناء وهو عدم التزامه بميثاق الموسيقيين واستمارات النقابة التي ألزمت بها كافة مطربي الراب والشعبي والمهرجانات في الفترة الماضية.

كما أكد «هندي»، أن الفنانين عليهم إعلام النقابة قبل السفر للخارج للغناء وتمثيل مصر وهو ما لم يلتزم به «كمال».

كانت النقابة أصدرت قرار الإيقاف موقع بعدد من أعضاء مجلس النقابة، وعدد من أعضاء المجلس وهم نادية مصطفى وعاطف إمام وحلمي عبدالباقي وأحمد أبو المجد سكرتير مجلس إدارة الموسيقيين وخالد بيومي ومنصور هندي.

يذكر أن الفنان عمر كمال كان قد نشر منذ قليل فيديو للاحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي ضمن الدور ربع النهائي بكأس العالم لكرة القدم وأشاد فيها باحتفالات اللاعبين مع أمهاتهم.