رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عضو مجلس «الموسيقيين» يكشف سبب إيقاف عمر كمال: «خالف ميثاق النقابة»

كتب:

محمود الرفاعى
10:21 م | السبت 10 ديسمبر 2022
عمر كمال

عمر كمال

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإيقاف عمر كمال عن الغناء لأجل غير مسمى بدون ذكر سبب إيقافه في بيان أصدرته منذ قليل، موقّع من الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

«الموسيقيين» تعلن إيقاف عمر كمال عن الغناء

أوضح منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة وعضو مجلس إدارة النقابة لـ«الوطن»، أن سبب إيقاف كمال عن الغناء وهو عدم التزامه بميثاق الموسيقيين واستمارات النقابة التي ألزمت بها كافة مطربي الراب والشعبي والمهرجانات في الفترة الماضية.

كما أكد «هندي»، أن الفنانين عليهم إعلام النقابة قبل السفر للخارج للغناء وتمثيل مصر وهو ما لم يلتزم به «كمال».

كانت النقابة أصدرت قرار الإيقاف موقع بعدد من أعضاء مجلس النقابة، وعدد من أعضاء المجلس وهم نادية مصطفى وعاطف إمام وحلمي عبدالباقي وأحمد أبو المجد  سكرتير مجلس إدارة الموسيقيين وخالد بيومي ومنصور هندي.

يذكر أن الفنان عمر كمال كان قد نشر منذ قليل فيديو للاحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي ضمن الدور ربع النهائي بكأس العالم لكرة القدم وأشاد فيها باحتفالات اللاعبين مع أمهاتهم.

اقرأ المزيد:

نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف عمر كمال عن الغناء لحين التحقيق معه

عمر كمال وشاكوش وحمو بيكا يطيرون إلى الإمارات لإحياء حفلات العيد الوطني

عمر كمال وحمو بيكا في حفل غنائي واحد بقطر

عمر كمال يغني تتر مسلسل «الونش» للفنان محمد رجب
بقلم محمود الرفاعى