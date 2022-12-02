عمر كمال وشاكوش وحمو بيكا يطيرون إلى الإمارات لإحياء حفلات العيد الوطني

أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال، عن سفره رفقة حسن شاكوش وحمو بيكا، إلى دولة الإمارات لإحياء حفلات غنائية بمناسبة العيد الوطني الـ51 للدولة العربية الشقيقة.

عمر كمال يطير إلى الإمارات

ونشر عمر كمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة رفقة حسن شاكوش وحمو بيكا، بالمطار، وعلق عليها: «توكلنا على الله .. إلى الإمارات وكل سنة وكل شعب الإمارات بخير وعيد وطني سعيد.. بيكا.. شاكوش.. عمر كمال.. الليثي.. شيبة».

إحياء عمر كمال وحمو بيكا لحفل غنائي بقطر

وأحيا عمر كمال حفلا غنائيا كبيرا، خلال الأيام الماضية في دولة قطر، وشاركه في الحفل حمو بيكا، على هامش الاحتفالات باستضافة كأس العالم 2022.

ضوابط مطربي المهرجانات

وكان حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، وقعوا على إقرار بنقابة الموسيقيين، منذ فترة، بشأن الضوابط التي وضعها نقيب الموسيقين لغناء مطربي المهرجانات.