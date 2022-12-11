مجلس الشيوخ يحيل ملف استفادة مصر من مؤتمر المناخ إلى اللجان المختصة

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استفادة مصر من قمة المناخ، وكذلك تعقيب وزيرة البيئة، للجنة الطاقة والبيئة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنَّه تمّ تخصيص 83 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، موضحة أنَّ هناك 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية و1.5 مليار دولار سنويًا من ألمانيا، و10 مليارات دولار على المستوى الوطني عبارة عن اتفاقيات تم تنفيذها بالفعل للمساهمات الوطنية للمناخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائبة نهى زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول نتائج قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ والمكاسب المتحققة.