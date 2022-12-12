في عيد ميلادها.. سبب انفصال ماجدة زكي عن كمال أبو ريا

تحتفل اليوم الاثنين الفنانة ماجدة زكي بعيد ميلادها إذ أنها ولدت 12 ديسمبر عام 1958 ومنذ دخولها عالم الفن، قدمت مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي تحمل رسالة وتناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية المهمة.

وكانت انطلاقة الفنانة ماجدة زكي من مسلسل أحلام الفتى الطائر مع الزعيم عادل إمام وبعدها انطلقت مسيرتها الفنية وقدمت الكثير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

سبب انفصال الفنانة ماجدة زكي والفنان كمال أبو ريا

أما على المستوى الشخصي فكانت قد تزوجت الفنانة ماجدة زكي من الفنان كمال أبو ريا واستمر زواجهما حوالي عشرين عاما ولكن انفصلا وقد كشف الأخير في أحد اللقاءات التليفزيونية عن سبب الانفصال.

قال الفنان كمال أبو ريا إنه والفنانة ماجدة زكي ساعدا بعضهما كثيرا حيث إنهما كانا يأخذان رأي بعضهما في الأعمال الفنية، مضيفا أن انفصالهما أثر عليه نفسيا قائلا: «علشان أنا مش متعود أبعد عن ولادي علشان بحبهم أوي وطبعا اتضايقت جدا».

وتابع أبو ريا قائلا إنه فعل أشياء كثيرة ضايقت ماجدة زكي في فترة زواجهما قائلا: «مفيش حد معصوم من الخطأ بس الزمن بيغير الأحوال والناس وأنا جيت في وقت حسيت إن مش دي الست اللي اتجوزتها أنا أتجوزتها وحبيتها لأسباب معينة لقيت إن مش هو دا اللي أنا اخترته».

وعن إمكانية عودة الفنان كمال أبو ريا للفنانة ماجدة زكي، قال: «كل شيء جايز بس هي أصلا موجودة في حياتي لأن أنا طول الوقت بسأل عليهم وبزورهم في البيت وهي بتتواصل معايا والولاد في وسطينا مبسوطين خالص».