5 حموات ظهرن بـ«دم خفيف» على الشاشة.. من ماري منيب لـ ماجدة زكي

يوافق اليوم ميلاد الفنانة ماجدة زكي، التي ولدت في 12 ديسمبر 1962، وانطلقت في عالم الفن عام 1978 من خلال مسلسل أحلام الفتى الطائر مع النجم عادل إمام، وقدمت بعدها عشرات الأدوار في السينما والمسرح والتلفزيون.

من أشهر أعمال ماجدة زكي «كيد الحموات»

ومن أشهر أعمال الفنانة ماجدة زكي وأحدثها مسلسل «كيد الحموات»، حيث تدور أحداثه في سياق كوميدي، وشاركت معها في المسلسل الفنانات هالة صدقي وانتصار وسوسن بدر.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» أبرز 5 حموات اشتهرن بخفة الدم على الشاشة، على النحو التالي:

ماري منيب

تعد ماري منيب أشهر حماة عرفتها السينما المصرية، فقد جسدت وببراعة دور الحماة سليطة اللسان خفيفة الظل مختلقة المشاكل، وحتى الآن ما زالت عباراتها محفوظة يرددها الكثيرون: «طوبة على طوبة خلّي العركة منصوبة»، و«مدوباهم اتنين».

من أشهر أفلامها «حماتي ملاك» و«العزيمة»، و«سي عمر»، و«ليلي بنت الفقراء»، و«لعبة الست» و«عفريتة إسماعيل ياسين»، و«أم رتيبة».

نعيمة الصغير

تألقت نعيمة الصغير في دور الحماة المتعجرفة والأم القاسية، وأشهر أعمالها دور «نازلي» في فيلم «الشقة من حق الزوجة» مع الفنان محمد عبد العزيز، والفنانة معالي زايد.

ميمي شكيب

تعد ميمي شكيب أشهر منافسي ماري منيب في دور الحماة خفيفة الظل المتسلطة التي تختلق المشاكل دائمًا بسبب وبدون سبب، كما تشاركا الثنائي العديد من الأفلام أبرزها فيلم «الحموات الفاتنات».

يسرا

وجسدت دور الحماة «المفترية» أيضا النجمة يسرا من خلال فيلم «جيم اوفر»، ولكن في إطار كوميدي، حيث جسدت دور الأم التي كانت دائمًا بعيدة عن الاهتمام بابنها لكثرة انشغالها، وعندما أدركت ذلك فجاءها ابنها بارتباطه فاستغلت سفره واستضافت عروسه في بيتها لكي تقوم بافتعال الحيل لعدم إتمام هذه الزيجة، إلى أن تدرك بعد ذلك مدى الأخطاء التي ارتكبتها بحق ابنها.