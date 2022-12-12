بريندان فريزر يكشف تفاصيل دوره في فيلم «The Whale»: مدرس مريض بالسمنة

ترتفع التوقعات بوجود اسم النجم الأمريكي بريندان فريزر في قائمة ترشيحات جائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثل في نسختها الـ 95، وذلك عن دوره في فيلم «The Whale»، الذي قام خلاله بدور رجل يعاني السمنة المفرطة يدعى «تشارلي» ويعمل كمدرس اللغة الإنجليزية عن بعد، ويواجه تحديات في توطيد علاقته بابنته التي انفصل عن والدتها.

وكشف بريندان فريزر أنه اكتسب الوزن من أجل أداء تلك الشخصية، ولكن كان هناك حاجة لاكتساب المزيد من الوزن حيث إن الشخصية يتجاوز وزنها الـ 250 كيلوجرام، وبالتالي تم تكليف فنان المكياج أدريان موروت بتصميم عدد من الأجزاء الصناعية ليضيف وزن إلى الشخصية، قائلا: «التحول إلى تشارلي تطلب ست ساعات من المكياج والتحضير لاحقًا وارتداء أطراف صناعية يصل وزنها إلى 130 كيلوجرام»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

بريندان فريزر: أدريان موروت فنان محترف

وأضاف: «قدم لنا سام هانتر سيناريو جميل عن رجل يعيش بمفرده لفترة طويلة من الوقت، لقد كان يؤذي نفسه من خلال الإفراط في تناول الطعام والإفراط في الاستهلاك مما يعرض صحته لخطر شديد».

وعن تصميم البدلة التي ارتداها لإضافة المزيد من الوزن له، أوضح: « أدريان موروت فنان محترف ونجح في تصميم أجزاء صناعية للجسد لا تبدو مثل أقنعة الهالوين، تم تنفييذ جميع الأطراف الاصطناعية للوجه والجسم على الكمبيوتر، حتى مع تدهور الحالة الصحية للشخصية تم تصميم قطع بألوان بشرة مختلفة تعكس الوضع المتردي سواء لساقيه وذراعيه».

وكشف وجود عدد من الأنابيب تحت تلك الأجزاء كانت مسؤولة عن تبريد جسده بالدرجة المطلوبة بسبب ثقل تلك الأجزاء والتي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسد بصورة كبيرة.

تفاصيل فيلم «The Whale»

«The Whale» من إخراج دارين أرونوفسكي وبطولة بريندان فريزر، سيناريو صامويل دي هانتر مقتبسًا من مسرحية هانتر لعام 2012 التي تحمل الاسم نفسه، وعرض لأول مرة في العالم في مهرجان البندقية السينمائي الدولي التاسع والسبعين سبتمبر الماضي، وتم إصداره في السينمات الأمريكية في 9 ديسمبر 2022.