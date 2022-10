10 فنانات الأقرب لترشيحات أوسكار أفضل ممثلة 2023

تتجه أنظار محبي السينما إلى هوليوود مع اقتراب موعد موسم الجوائز في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد عام من عروض الأفلام المليئة بالأداءات التمثيلية المميزة يأتي الوقت للاحتفاء بالأفلام وصناعها من خلال حفل توزيع جوائز أوسكار في نسخته الـ 95، وسيتم الإعلان عن المرشحين للجوائز في يناير 2023، قبل الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز المقام على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، مارس 2023.

ووضع الناقد السينمائي كلايتون ديفيس، قائمة توقعات بالممثلات اللاتي من المتوقع ترشيحهن للجائزة أوسكار في فئة أفضل ممثل، وجاءت على رأس القائمة النجمة كيت بلانشيت عن دورها في فيلم «TÁR»، التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم من مهرجان فينيسيا السينمائي، وبالرغم من ردود الأفعال السلبية التي رصدها فيلم «Blonde»، من المتوقع أن تترشح الكوبية آنا دي أمارس لجائزة أفضل ممثلة عن تجسيدها لشخصية أسطورة هوليوود الراحلة، مارلين مونرو، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتتضمنت قائمة التوقعات كلا من فيولا ديفيس، الحاصلة عن جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «Fences»، ومن المتوقع أن تعود لقائمة الترشيحات بدورها عن الفيلم الملحمي التاريخي «The Woman King»، وهو مستوحى من الأحداث الحقيقية التي حدثت في مملكة «داهومي» إحدى أقوى دول أفريقيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كما يضمن أداء أوليفيا كولمان في فيلم «Empire of Light» تواجدها في القائمة.

توقعات بترشيح الإيرانية زهراء أمير إبراهيمي لـ أوسكار أفضل ممثلة

واختار الناقد كلايتون ديفيس الممثلة الإيرانية زهراء أمير إبراهيمي لتنافس على الجائزة بسبب دورها في فيلم «Holy Spider»، الذي حصلت عنه على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي، وهو الفيلم الذي اختارته الدنمارك للمنافسة على جائزة أفضل فيلم عالمي بالمسابقة الشهيرة.

ومن الأسماء التي جاءت ضمن قائمة التوقعات: ميشيل يوه ‏عن دورها في «Everything Everywhere All at Once»، دانييل ديدويلر عن دورها في «Till»، ميشيل ويليامز عن دورها في «The Fabelmans»، إيما تومسون عن «Good Luck to You, Leo Grande» وأخيرا مارجوت روبي عن دورها في «Babylon».