«الشخص المثالي».. أسباب اختيار جيمي كيميل لتقديم أوسكار 2023

كشفت جانيت يانج، رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لحفل توزيع جوائز أوسكار، كواليس اختيار مقدم البرامج لجيمي كيميل لتقديم حفل «أوسكار» في نسخته الـ 95، في مارس 2023 على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، وهي المرة الثالثة التي يقدم بها حفل توزيع الجوائز بعد حفلي 2017 و2018.

وقالت جانيت يانج، إن «كيميل» تمكن من إدارة واحدة من أكثر الحوادث غرابة في تاريخ الأوسكار، على حد تعبيرها، وذلك عندما تم الإعلان بالخطأ عن فوز فيلم «La La Land» بجائزة أوسكار أفضل فيلم بدلا من «Moonlight»، في حفل عام 2017، وأثنت على قدرة «كيميل» على التعامل مع الموقف خلال البث التلفزيوني المباشر، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة: جيمي كيميل هو الشخص المثالي لتقديم حفل أوسكار

وأوضحت رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، «شعرنا أننا بحاجة إلى شخص يمكنه بالتأكيد التعامل مع العرض، لقد جربنا طريقتين أخريين للتقديم الحفل الأول عدم وجود مقدمين، والثاني وجود مقدمين متعددين، لكننا شعرنا أن جيمي هو الشخص المثالي لتقديم العرض هذا العام».

يانج: مفاجأة عديدة في حفل أوسكار الـ 95 سيتم الإعلان عنها قريبا

وعن النسخة الـ 95 من حفل توزيع جوائز أوسكار، لم تكشف «يانج» تفاصيله ولكنها أكدت أن هناك عدد من الأشياء المثيرة التي سيتم الإعلان عنها قريبا، على حد تعبيرها، قائلة: «الدرس الأكبر هو أن الأكاديمية وجوائز الأوسكار لا تزال مهمة حقًا، جوائز الأوسكار تشبه الشمس في كوكبة من العديد من الأحداث الأخرى التي تدور حولها، هذه مسؤولية كبيرة ونريد حقًا الحفاظ على هذا المستوى من التميز والفرح».

وكانت أول القرارات الجديدة لحفل توزيع الجوائز، هو الإعلان عن الفائزين في جميع فئات الجوائز الـ23 على الهواء مباشرة، وذلك بعد حالة الغضب التي سيطرت على صناع السينما العام الماضي بسبب قرار عدم الإعلان عن الفائزين في 8 فئات جوائز خلال البث التليفزيوني الرئيسي في الحفل، وتصوير الفائزين قبل الحفل والإعلان عنهم في مقطع فيديو مسجل مسبقا خلال الحفل.