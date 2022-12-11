نصائح لحماية الطفل من خطر مواقع التواصل الإلكتروني.. راقبوهم

بعد وقوع العديد من الحوادث، التي تعرض لها الكثير من الأطفال عالميا بسبب استخدامهم الخاطئ لمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مثل ابتزازهم، أو استدراجهم للقيام بأعمال مشبوهة، أو التأثير عليهم لاعتناق أفكار مختلفة عن بيئتهم، ويرجع السبب الرئيسي وراء تلك المخاطر، هو عدم قيام الأسرة بالإجراءات الضرورية لحماية أبنائهم عند تعاملهم مع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأخطاء الشائعة التي يفعلها الوالدان

وتعليقا على هذه الحوادث الناتجة عن تعامل الأطفال مع منصات التواصل الاجتماعي، علق المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، أن الكثير من أولياء الأمور يرتكبون عدة أخطاء دون قصد، أبرزها يتمثل في شرائهم لهاتف ذكي للطفل قبل بلوغه السن القانونية لامتلاك الهاتف، وهو عند وصوله لسن 12 عاما، موضحا أن الجهاز الآمن للطفل قبل هذا السن هو التابلت، لأنه يتيح له استخدام الألعاب التعليمية، بجانب أنه يمكن تعلم لغات البرمجة خلاله.

وأضاف «طارق» أن ثاني الأخطاء الشائعة التي يقوم بها 80% من أولياء الأمور في مصر، هي التسجيل بحساب البريد الإلكتروني الخاص بأحدهم في جهاز الطفل، معتقدين أن بهذه الطريقة يكون جهاز الطفل تحت مراقبتهم، وسيطرتهم، موضحا أن ما يحدث هو العكس، لأن حسابهم يكون مصنفا فوق الـ18 عاما، وهو يعرض الطفل لنفس المحتوى، الذي يشاهده ولي الأمر، وقد يكون غير ملائم للطفل.

وتابع أن بدلا من ذلك، يجب على الأم أو الأب إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد للطفل مخصص للأطفال، وذلك بالضغط على الاختبار الثالث «لطفلي»، الذي يلي اختيار النوع كذكر أو أنثى، وبذلك يتيح لأحد الوالدين وضع حسابه كوصي على حساب طفله، ليتابع ما يبحث عنه ويشاهده، ولحجب أي محتوى يراه غير مناسب لطفله.

وأشار إلى أن من ضمن تلك الأخطاء أيضا هو إنشاء حساب للطفل على منصتي «فيسبوك - إنستجرام» قبل بلوغه الـ12 عاما، ما يعرضه لتجربة الألعاب الإلكترونية، التي تسبب الإدمان، وتحث على العنف والعنصرية، وفي حالة ضرورة إنشاء حساب له قبل هذا السن، فيجب تحديد عمره بالتحديد، لمنع الغرباء من التواصل معه، واستدراجه لأي مكروه.

أهمية تطبيقات الرقابة الأبوية

أكد خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة تثبيت تطبيقات الرقابة الأبوية على أجهزة الأطفال، التي تتيح للوالدين حجب المواقع والإعلانات غير المناسبة لطفلهم، كما تسمح بتعقب مسار الطفل لحمايته من الخطف، فعند محاولة الخاطف غلق الجهاز يتطلب كتابة رقم سري، فيمكن لولي الأمر تحديد موقع طفله، كما تعمل هذه التطبيقات على تحديد أوقات، وفي توقيتات معينة لاستخدام الطفل للجهاز، لحمايته من الأضرار، التي قد تؤذي مهاراته العقلية والذهنية، بجانب أنه لا يستطيع الطفل تثبيت أي تطبيق إلا بعد موافقة ولي الأمر، من خلال هاتفه.