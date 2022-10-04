9 علامات لاكتشاف تعاطي المراهقين للمخدرات.. أبرزها الكذب وإهمال الدراسة

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسب تعاطى المواد المخدرة بين طلاب الثانوي العام نحو 7%، و8% بين طلاب الثانوى الفني.

مظاهر تعاطى المخدرات

وأكد عمرو فى تصريحات لـ«الوطن» أن هناك العديد من الظواهر التى تظهر على الشخص المتعاطى «للمخدرات» يمكن من خلالها معرفة إذا كان الابن مراهقا متعاطيا للمخدرات أم لا، مشيرا إلى أن تلك العلامات أساسية للاكتشاف المبكر للتعاطى تتمثل فيما يلى :

- العزلة .

- تغير السلوكيات .

- العصبية .

- الكدب «متعاطى المخدرات لديه مهارة كبيرة في الكدب».

- المراوغة فى الكلام بشكل مستمر .

- اضطرابات النوم.

- تغير الأصدقاء .

- إهمال الدراسة .

- إهمال النظافة الشخصية.

25 مليون مشاهدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات»

وأضاف عثمان، أن نسبة مشاهدة حملة «أنت أقوى من المخدرات» وصلت إلى 25 مليون على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن طلبات العلاج زادت بشكل كبير بسبب وجود محمد صلاح، قائلا : «نسب الإتصالات لطلب العلاج على الخط الساخن للصندوق بنسبة 400%»، مؤكدا أن صدى الحملة كان دوليا، وكرمتها الأمم المتحدة أكثر من 3 مرات.

مسح شامل على كل الجمهورية كل 5 سنوات

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم عمل مسح شامل على كل الجمهورية كل 5 سنوات، واعلان النتائج ، فتم اجراء مسح عام 2014- 2015، ثم 2020، وسيتم اجراء مسح شامل عام 2025، مشيرا إلى أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أول 8 أشهر من عام 2022 ، أكدت أن نسب التعاطي كان في سن مبكرة، مشيرة إلى أن نسبة 39.90% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة، مؤكدة أهمية استهداف الشرائح العمرية .

ولفت إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان «16023»، يستمر في تلقى الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة.