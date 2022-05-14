تحذير عاجل للحوامل من مخاطر التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي

أكد الدكتور علاء الغمراوي استشاري أمراض القلب، أهمية المتابعة الدورية للمرأة الحامل للوقوف على أية مشكلات صحية قد تؤثر على صحة المرأة والجنين على مدار فترة الحمل، مشيرا إلى أن المتابعة تسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض المحتملةأ ويسهم في معالجتها بشكل أفضل قبل حدوث مضاعفات، وإنقاذ حياة الأطفال وتوفير ملايين الجنيهات على الدولة.

8 توصيات للمرأة الحامل.. لسلامة قلب المولود والوقاية من الأمراض

وقدم «الغمراوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح للحوامل للوقاية من أمراض القلب التي قد تصيب الأجنة، والتى تأتي في توعية المرأة الحامل، وولادة طفل بقلب سليم، وعلى رأس هذه التوصيات:

1- البعد عن استخدام الهواتف ومواقع التوصل الاجتماعي وخاصة الجلسات المطولة على السوشيال ميديا.

2-الامتناع عن التدخين تماما وكذلك البعد عن مجالسة المدخنين (التدخين السلبي).

3- فحص وجود سكر الحمل من خلال إجراء اختبار يجرى فى أول الحمل، تنظيم السكر خلال فترة الحمل.

4- أخذ قرص «فوليك أسيد» يوميا على مدار شهور الحمل لحماية قلب الطفل.

5- الحصول على تطعيم ضد الحصبة الألمانية لأن إصابة الحامل بهذا النوع من الحصبة يؤثر على صحة قلب الجنين.

6- علاج فقر الدم لأن الأنيميا تزيد خطر الإصابة بالولادة قبل موعدها أو انخفاض الوزن عند الولادة.

7- وعدم تعاطي أدوية بدون استشارة الطبيب خصوصا في الشهور الأولى من الحمل.

8- البعد عن استشاق المنظفات المحتوية على مواد كاوية بالغة الضرر على قلب الطفل.

وتابع «الغمراوي»: «نواصل حاليا تنفيذ مبادرة سلامة قلبك التي أطلقتها الجمعية لحماية قلوب المصريين، والتي تعمل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى حياة كريمة فى قرى مركز زفتى محافظة الغربية، وغيرها من المحافظات والقرى المصرية».

مستطردًا: «ونعمل بمشاركة الفنان محمد ثروت، رئيس مجلس مؤسسة ثروت بتجهيز أتوبيسين تم تحويلهم إلى عيادات متنقلة مجهزة بأجهزة القلب، وجهاز الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وجهاز موجات صوتية للقلب، إضافة إلى مبادرة حديثي الولادة ، ويتم عمل اختبار بسيط للطفل داخل العيادة المتنقلة أول 48 ساعة من الولادة».

واختتم «الغمرواي» حديثه قائلا: «الاختبار يبين حالة قلب المولود خلال دقائق، لتجرى له موجات صوتية للقلب في الحال، ثم عن طريق شركاء الخير من المجتمع المدني يتم إجراء التدخل العلاجس بالقسطرة أو عمليات القلب المفتوح في الوقت المناسب».