6 مخالفات يتحمل نفقتها المالك وفقا لقانون البناء الموحد

حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حالات البناء والمخالفات التي يحاسب عليها القانون، والتي يتحملها المخالف نتيجة لمخالفة الأحكام المنصوص عليها، ونظم القانون كل ما يتعلق بالمخالفات وكيفية الحكم عليها والتصالح فيها، والعقوبات التي يتعرض لها المخالفين في حالات تم تحديدها.

6 مخالفات يتحمل تكلفتها المالك

ونصت المادة (60) من قانون البناء الموحد على 6 مخالفات يتحمل فيها المخالف أو المالك تكاليف إزالة المخالفة بالطريق الإداري، وهذه المخالفات هي:

1- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

2- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

3- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود المقررة بالاشتراطات.

4- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.

5- التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

6- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القري.

ويصدر هذا القرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والاجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات.