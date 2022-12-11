وزيرة الثقافة تفتتح معرض «نجيب محفوظ بين الحارة والوظيفة» بالهناجر غدا

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرض «نجيب محفوظ بين الحارة والوظيفة والأصدقاء»، بمركز الهناجر للفنون في ساحة الأوبرا، في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 111 لميلاد أديب نوبل، وذلك ظهر غدا الاثنين.

يضم المعرض، مجموعة من لوحات الفن التشكيلي مستوحاة من عوالم نجيب محفوظ، كما يستعرض المعرض مسيرة صاحب نوبل المهنية، منذ التحاقه بوظيفة كاتب في الجامعة المصرية، مرورًا بعمله بوزارة الأوقاف، ووصولاً لانتقاله لوزارة الثقافة، التي شغلَ فيها أكثر من منصب قيادي لحين بلوغه السن القانونية للمعاش في 1971.

كما يضم المعرض، جزءًا خاصًا لإهداءات مؤلفات كبار المثقفين والمفكرين لـ«نجيب محفوظ»، بما تحمله من معان وتنبئ بمستقبل باهر للثقافة العربية على يد صاحب «الثلاثية».

يذكر أن برنامج الاحتفال بمرور 111 عاما على ميلاد نجيب محفوظ، الذي يستمر لمدة شهر يشمل إلى جانب المعرض، العديد من الفعاليات منها، مؤتمرا ولقاء بعنوان «أحفاد نجيب محفوظ»، بمقر متحفه بتكية «أبو الدهب» بحي الأزهر، يشارك فيه أجيال متعددة من المبدعين، إضافة إلى مائدة مستديرة بعنوان «أنى أرنو في رحاب نجيب محفوظ»، وعرض فني بعنوان «رحلة نجيب محفوظ السينمائية.. أغاني الأفلام»، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات في جميع المحافظات.