في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ.. أين تجد رواياته مجانا؟

يوافق اليوم الذكرى الـ 111 على ميلاد نجيب محفوظ رائدُ الرواية العربية، والحائزُ على أرفع جائزةٍ أدبية في العالَم، وهي جائزة نوبل في عام 1988، وكان أول أديب عربي يحصل على تلك الجائزة.

ونجيب محفوظ مولود في 11 ديسمبر 1911 في حي الجمالية بالقاهرة، أُرسِل إلى الكُتَّاب في سنٍّ صغيرة، ثم الْتَحق بالمدرسة الابتدائية، وبعد انتهاء المرحلة الثانوية، الْتَحق بالجامعة المصرية، ودرس الفلسفة في كلية الآداب.

أعمال نجيب محفوظ:

في عام 1939 خرجت أول التجارب الإبداعية لـ «محفوظ» إلى النور، وهي رواية «عبث الأقدار»، ليواصل بعدَها كتابة الرواية والقصة القصيرة بجانب المسرحية، فضلًا عن المقالات الصحفية، وسيناريوهات بعض أفلام السينما المصرية.

نشر «محفوظ» نحو 60 عملا ما بين الرواية والمجموعة القصصية من بينها: «رادوبيس»، و«كفاح طِيبة»، «القاهرة الجديدة» و«خان الخليلي»، الثلاثية الشهيرة: «بين القصرَين» و«قصر الشوق» و«السُّكَّرية»، ثم «الطريق»، و«الشحَّاذ»، و«ثرثرة فوق النيل»، و«أولاد حارتنا».

رحل «نجيب محفوظ» عن عالمنا في 30 أغسطس2006 م، بعد حياةٍ حافلة بالإبداع والعطاء، قدَّمَ خلالَها الكثيرَ من الأعمال الأدبية والتي تُعَد إرثًا عظيمًا يحتفي به كلُّ مصري، وكلُّ عربي، وكلُّ إنسان.

كيفية الحصول على أعمال نجيب محفوظ مجانًا

ويمكن للجمهور قراءة أعمال نجيب محفوظ وتحميلها مجانا من موقع مؤسسة هنداوي الثقافية، والمتاحة بشكل رسمي على موقع المؤسسة بموجب التعاقد المبرم مع أسرة الأديب العالمي نجيب محفوظ، في 2021، لنشر أعماله كاملة عبر منصاتها الإلكترونية مجانًا، حيث ستُتيح المؤسسة أعماله من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة وكل ما أُنتج، لتكون في يد القارئ العربي عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق «هنداوي كتب».

وأعلنت المؤسسة حتى الآن نشر 29 كتابا لأديب نوبل، من بدء تنفيذ التعاقد في العام الجاري، ومن بين الكتب المنشورة «اللص والكلاب، الباقي من الزمن ساعة، السمان والخريف، الكرنك، رأيت فيما يرى النائم».

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