22 فنانا تشكيليا في معرض «حارة نجيب محفوظ» لإحياء ذكرى رحيله الـ16

تقيم الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي معرض «حارة نجيب محفوظ» وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 10 حتى 15 ديسمبر الجاري، بمناسبة مرور ستة عشرة عاما على رحيل الكاتب الكبير العالمي نجيب محفوظ، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن،

22 فنانا تشكيليا في معرض حارة نجيب محفوظ

يشارك في المعرض عدد 22 من الفنانين التشكيليين يعبرون عن شخصيات روايات نجيب محفوظ، من خلال لوحات تعكس الأحياء الشعبية والحارة المصرية.

وتتضمن أسماء الفنانين التشكيلين المشاركين في هذا الحدث: محمد الطمان، حسن عبد الفتاح، أحمد الجنايني، عماد رزق، خالد سماحة، سميح عبد الفضيل، سعيد كامل، جمال الموجي، أنيس الزغبي، سمير عبد الفضيل، خالد عبد الرضي، رفعت عبد الواحد، محمود عبد الموجود، صابر طه، أحمد الشامي، محمد دسوقي، محسن أبو العزم، الفنانات عزة مصطفى، سهير عثمان، فاتن مصطفى، أماني زهران ، فدوى عطية.