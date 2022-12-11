الحد الأقصى للشبكة 20 ألف جنيه.. مبادرة لتيسير الزواج في أسيوط

كشف محمود محمد خلف الله، شيخ البلد بقرية الشيخ مساعد في أسيوط، عن مبادرة لتيسير الزواج في المحافظة، من ضمنها إلغاء الفرح والحد الأقصى للشبكة 20 ألف جنيه، قائلا إن المرأة في الصعيد مُصانة للغاية وتتعلم وتلتحق بالجامعات.

المبادرة تهدف للحفاظ على المرأة الصعيدية

وأضاف «خلف الله»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي، أن المبادرة تهدف للحفاظ على المرأة الصعيدية، حيث كان والد الفتاة عند زواجها يطلب طلبات خيالية منها تجهيز شقة مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، وما يتراوح 100 جرام ذهب وأعلى من ذلك، ودفع مصروفات الزوجة تبدأ من 50 ألف جنيه.

ولفت إلى أن المبادرة تهدف لإنهاء ظاهرة زواج القاصرات، متابعا: «أهل بلدي مرحبين بالمبادرة واستجابت لي وعلى مدار أسبوع كامل ذهبت إلى كل بيت مقبل على الزواج، وحصلت على توقيع رب كل أسرة في القرية للموافقة على المبادرة حتى أصبح مجموعها 100 توقيع».

إلغاء النيش والشبكة بـ 20 ألف جنيه

وواصل: «خفَّضنا قيمة الذهب من 100 جرام بحد أقصى 20 ألف جنيه، وإلغاء النيش والفرح».