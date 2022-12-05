نقيب صيادلة الإسكندرية لـ«السفيرة عزيزة»: المضادات الحيوية قد تسبب الوفاة

قال الدكتور محمد الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن المضادات الحيوية يمكن أن تسبب الوفاة، إذا أسيء استخدامها.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلامية رضوى حسن، على شاشة «dmc»: «كورونا كانت جائحة جديدة ليس لها كتالوج، وكانت تكتب المضادات الحيوية في كل البروتوكولات، ويجب أن يكون اهتمام المواطنين بالبروتوكولات فقط في حالة الإصابة بها».

وتابع: «لا تعطى المضادات الحيوية إلا في تأخر الحالة المصابة بكورونا، لكن هناك أشياء لابد أن نأخذها كاملة من البروتوكول سواء فيتامينات أو زنك».

واستطرد أن 90% من المرضى بكورونا كان يجرى علاجهم دون مضاد حيوي، لأن هذا الاتجاه صعب ومقلق، «هناك مضادات حيوية كثيرة لا تستخدم في حالات معينة من الأطفال، لأنه من الممكن أن يكون الطفل له تاريخ من الحساسية المفرطة وتؤدي للوفاة، ويجب تأخير تناول المضاد الحيوي إلا بعد الانتهاء من تناول غيره من الأدوية».