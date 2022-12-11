انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1690 جنيها

انخفضت أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية، في جميع الأعيرة، بعد حالة من عدم الاستقرار الأسبوع الماضي، لتعود الأمور إلى نصابها الصحيح مرة أخرى، حيث سجل سعر أوقية المعدن الأصفر اليوم في البورصات العالمية 1797.37 دولار.

وترصد بوابة «الوطن» آخر ما استقرت عليه أسعار الذهب اليوم من جميع الأعيرة، كما يلي.

أسعار الذهب اليوم مقارنة بأمس

سجل سعر الأوقية 1797.37 دولار.

سعر الذهب عيار 21 بـ1690 جنيها، مقابل 1700 جنيه أمس.

سعر الذهب عيار 24 بـ1931 جنيها، مقابل 1943 جنيها أمس.

سعر الذهب عيار 18 بـ1457 جنيها، مقابل 1449 جنيها أمس.

سعر الذهب عيار 14 بـ1127 جنيها مقابل 1136.5 جنيه أمس.

سجل سعر الجنيه الذهب بـ13520 جنيها مقابل 13,200 جنيه أمس.

تحذير شعبة الذهب

وحذّر المهندس عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، من أنّ التغيرات المستمرة في سعر الذهب، تجعل من الصعب توقع أسعاره خلال الفترة المقبلة، إذ إنّه من السلع التي تخضع حاليا للعرض والطلب، وكلما زادت الكمية المطلوبة من المعدن الأصفر عن المعروض، زاد السعر والعكس.