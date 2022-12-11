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مقتل قياديين من تنظيم داعش الإرهابي في غارة أمريكية بسوريا

كتب:

أ ش أ
05:48 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
غارة أمريكية

غارة أمريكية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها نفذت غارة بطائرة مروحية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

تخطيط مكثف لهذه العملية

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان أوردته القنوات الإخبارية، إن الغارة أسفرت عن مقتل «أنس» وهو مسؤول ولاية سوريا في تنظيم داعش وكان متورطا في عمليات التخطيط والتسهيل للتنظيم في شرق سوريا.

وأضاف البيان الأمريكي، أنه تم التخطيط المكثف لهذه العملية أحادية الجانب لضمان نجاحها وأن التقييمات الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين.

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