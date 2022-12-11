الرئاسة تنشر فيديو لاستقبال السيسي لرئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية

نشرت القناة الرسمية للرئاسة المصرية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو، أبرز استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي باتريس كين، رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية.

وحضر الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أركان حرب طارق زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والعقيد بحري أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية، إلى جانب كريستوف سالمون، نائب رئيس شركة تاليس، وشريف بركات، مدير شركة تاليس مصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ اللقاء شهد مناقشة آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني، وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي، بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي بوجه عام، مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر، ومساهمتها في عمليات التنمية التي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة.